Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, dün güvenlik güçlerinin 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi İ.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine sevk edilen İ.D, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı - Son Dakika