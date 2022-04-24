Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK zanlısı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi F.K'yi yakaladı.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi.
Terör örgütü PKK şüphelisi F.K, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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