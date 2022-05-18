Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

18.05.2022 09:40
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişiden biri tutuklandı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün güvenlik güçlerince Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde gözaltına alınan G.S ve Ö.S'nin jandarmadaki ifadesi tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen zanlılardan Ö.S, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli G.S, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 25 FETÖ, 2 PKK'lı olmak üzere 32 kişi yakalandı Yunanistan'a kaçmaya çalışan 25 FETÖ, 2 PKK'lı olmak üzere 32 kişi yakalandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
09:38 Finlandiya ve İsveç, NATO üyeliği için resmi başvuru yaptı
09:36 Destan dizisinde dün akşam neler yaşandı? Batuga mı, Obar mı galip geldi?
09:30 Fed'in "faiz" açıklaması sonrası dolar yükselişini hızlandırdı! 15,94'e çıkan kur son 6 ayın zirvesini gördü
09:26 Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Ongun açıklaması: İBB Sözcülüğü birimi kaldırıldı!
09:26 Baba dizisinde dün akşam neler yaşandı? İlhan'ın planıyla tuzağa düşen Kadir kurtulabildi mi?
09:24 Masumlar Apartmanı'nın dün akşamki bölümünde neler oldu? Ceylan ile Han arasında çıkan anlaşmazlıklar çözüldü mü?
08:54 Survivor All Star'a veda eden isim Seda oldu! Takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
08:51 Sedat Peker, Deli Çavuş üzerinden SADAT'a esti gürledi: Devletin parasını çalmak için bıraktığınız sakallar sizi kurtaramayacak
08:44 Otomobili ağaca çarpan 2 yıllık astsubay, feci şekilde hayatını kaybetti
08:42 ABD Kongresi'nde Türkiye'yi şikayet eden Miçotakis, senatörler tarafından ayakta alkışlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 09:54:29. #1.11#
SON DAKİKA: Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement