Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, dün güvenlik güçlerinin 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan terör örgütü PKK zanlısı G.G'nin işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen G.G, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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