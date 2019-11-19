Son Dakika › Güncel › Yunanistan'a kaçarken yakalanan Türkmenistan uyruklu FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Yunanistan'a kaçarken yakalanan Türkmenistan uyruklu FETÖ şüphelisi tutuklandı
6 saat önce
Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan Türkmenistan uyruklu kişi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:02 Kaynak: AA
Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan Türkmenistan uyruklu kişi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan tutuklandı.
Meriç ilçesinde Yunanistan'a yasa dışı geçiş yapma girişimindeyken hudut askerlerince yakalanan Türkmenistan uyruklu A.A, Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Yapılan sorgulamada FETÖ üyeliğinden Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince aranma kaydı olduğu ve yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu tespit edilen A.A, adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Erdoğan'ın "Kapıları açarız" sözlerine Yunanistan Başbakanı'ndan yanıt: Mültecileri bu şekilde kullanamayacaklarını söyledim FETÖ'cü Enes Kanter'in top süremediği anlar alay konusu oldu Kadına şiddet bitmiyor! Vicdansız koca, karısını sokak ortasında bıçakladı Ayşenur'a cinsel saldırıda bulunup, intiharına neden olan kuzeni yakalandı