8 PKK ve FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Son Dakika
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8 PKK ve FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

07.09.2022 20:00
8 PKK ve FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan terör örgütü PKK ve FETÖ şüphelisi 8 kişi Edirne sınırında jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan terör örgütü PKK ve FETÖ şüphelisi 8 kişi Edirne sınırında jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörle mücadele faaliyetleri çerçevesinde Yunanistan'a yasadışı yollardan geçmeye çalışan FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen E.T., Ü.Y., G.Y. İ.E. şüphelileri ile terör örgütü PKK şüphelileri A.A., K.A., A.C., ve C.A. sınırı geçmeye çalışırken yakalandı.

Terör örgütü üyesi olduğu öğrenilen 8 şüphelinin işlemleri devam ediyor. - EDİRNE

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Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK ve FETÖ üyesi 8 kişi yakalandı Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK ve FETÖ üyesi 8 kişi yakalandı
Kaynak: İHA

Yunanistan, Edirne, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 8 PKK ve FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 8 PKK ve FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Son Dakika
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