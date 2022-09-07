Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörle mücadele faaliyetleri çerçevesinde Yunanistan'a yasadışı yollardan geçmeye çalışan FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen E.T., Ü.Y., G.Y. İ.E. şüphelileri ile terör örgütü PKK şüphelileri A.A., K.A., A.C., ve C.A. sınırı geçmeye çalışırken yakalandı.

Yunanistan 'a kaçma hazırlığında olan terör örgütü PKK ve FETÖ şüphelisi 8 kişi Edirne sınırında jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Kaynak: İHA

Yunanistan, Edirne, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 8 PKK ve FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Son Dakika

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