Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ şüphelisi Edirne'de yakalandı - Son Dakika

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya hazırlığındaki 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Hudut Kartalları tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede Hudut Kartalları, yaptıkları devriye esnasında durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurarak kimlik tespiti yapmak üzere Karakola götürdü. Kimlik tespiti yapılan şüphelilerin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılarının olduğu tespit edilerek şahıslar gözaltına alındı. - EDİRNE