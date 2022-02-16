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Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ şüphelisi Edirne'de yakalandı - Son Dakika

Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ şüphelisi Edirne'de yakalandı

16.02.2022 15:25
Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ şüphelisi Edirne'de yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya hazırlığındaki 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Hudut Kartalları tarafından gözaltına alındı.

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya hazırlığındaki 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Hudut Kartalları tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede Hudut Kartalları, yaptıkları devriye esnasında durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurarak kimlik tespiti yapmak üzere Karakola götürdü. Kimlik tespiti yapılan şüphelilerin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılarının olduğu tespit edilerek şahıslar gözaltına alındı. - EDİRNE

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Fetullahçı Terör Örgütü, Hudut Kartalları, Yunanistan, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ şüphelisi Edirne'de yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ şüphelisi Edirne'de yakalandı - Son Dakika
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