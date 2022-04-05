Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 5 FETÖ şüphelisi Meriç'te yakayı ele verdi - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 5 FETÖ şüphelisi Meriç'te yakayı ele verdi

05.04.2022 16:39
Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 5 FETÖ şüphelisi Meriç'te yakayı ele verdi

Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, Meriç'te Hudut Kartalları tarafından gözaltına alındı.

Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, Meriç'te Hudut Kartalları tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Hudut Kartalları, Edirne'nin Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede devriye yaptı. Yaptıkları devriye esnasında, Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 5 FETÖ şüphelisi yakayı ele verdi. Yakalanan Y.K., O.T., G.B., T.D. ve A.D.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - EDİRNE

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Fetullahçı Terör Örgütü, Hudut Kartalları, Yunanistan, Meriç, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 5 FETÖ şüphelisi Meriç'te yakayı ele verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 5 FETÖ şüphelisi Meriç'te yakayı ele verdi - Son Dakika
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