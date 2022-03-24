Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi eski komiser tutuklandı - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi eski komiser tutuklandı

24.03.2022 07:43
Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi eski komiser tutuklandı

Edirne Uzunköprü'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski komiser Y.A. tutuklandı.

Edirne Uzunköprü'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski komiser Y.A. tutuklandı.

Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede görev yapan Hudut Kartalları, devriye esnasında durumundan şüphelenerek göz altına alınan Y.A. jandarma karakoluna getirildi. Yapılan sorgusunda Y.A'nın FETÖ ile bağlantısının olduğu, meslekten ihraç edildiği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen Y.A. nöbetçi savcıdaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. FETÖ Şüphelisi keski komiser Y.A. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

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Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Uzunköprü, Komiser, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi eski komiser tutuklandı - Son Dakika


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