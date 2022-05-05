Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi eski hakim yakayı ele verdi - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi eski hakim yakayı ele verdi

05.05.2022 11:43
Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi eski hakim yakayı ele verdi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi yakınlarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) eski hakim yakalanarak gözaltına alındı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi yakınlarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) eski hakim yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hudut Kartallarının Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları devriye esnasında durumundan şüphelenen 1 şahsı yakalandı. Hudut askerleri tarafından karakola götürülen ve kimlik tespiti yapılan şüphelinin FETÖ bağlantısının olduğunu tespit etmeleri üzerine şahıs gözaltına alındı. Yapılan incelemede T.Ş'nin FETÖ şüphelisi görevinden ihraç edilmiş eski hakim olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - EDİRNE

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Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Uzunköprü, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi eski hakim yakayı ele verdi - Son Dakika


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