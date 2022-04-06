Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi 5 kişiden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi 5 kişiden 4'ü tutuklandı

06.04.2022 14:47
Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi 5 kişiden 4'ü tutuklandı

Edirne'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Edirne'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 1. derece askeri yasak bölgede görev yapan Hudut Kartalları, devriye esnasında durumundan şüphelenerek Y.K., O.T., G.B., T.D. ve A.D.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi savcıdaki ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen şahısların, nöbetçi mahkemedeki işlemleri tamamlandı. FETÖ şüphelisi Y.K., O.T., G.B., T.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi, G.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - EDİRNE

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Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Edirne, Meriç, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi 5 kişiden 4'ü tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi 5 kişiden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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