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Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ ve PKK şüphelisi 2 kişi sınırda yakalandı - Son Dakika

Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ ve PKK şüphelisi 2 kişi sınırda yakalandı

20.02.2022 16:35
Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ ve PKK şüphelisi 2 kişi sınırda yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

Sınırda görev yapan hudut kartalları, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları devriye esnasında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi N.D. ile PKK şüphelisi H.H.'yi sınırda yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler ile ilgili soruşturma işlemleri başlatıldı. - EDİRNE

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Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Edirne, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ ve PKK şüphelisi 2 kişi sınırda yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ ve PKK şüphelisi 2 kişi sınırda yakalandı - Son Dakika
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