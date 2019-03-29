Son Dakika Haberleri: Yunanistan'a Kaçmak İsterken Adacıkta Mahsur Kaldılar

Yunanistan'a Kaçmak İsterken Adacıkta Mahsur Kaldılar

28 dakika önce

Edirne'de, Meriç Nehri'ndeki bir adacıkta mahsur kalan düzensiz göçmenler kurtarıldı.

Yunanistan'a Kaçmak İsterken Adacıkta Mahsur Kaldılar, System.String[]
Edirne'de, Meriç Nehri'ndeki bir adacıkta mahsur kalan düzensiz göçmenler kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri nehirdeki kum adacığı üzerinde mahsur kalan bir grubu tespit etti. Durum AFAD'a bildirildi.

AFAD ve askerler, Yunanistan'a geçmek isterken adacıkta mahsur kalan uyrukları belirtilmeyen 13 düzensiz göçmeni botla yanlarına giderek kurtardı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri sonrası İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:11 Kaynak: AA

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