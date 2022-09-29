İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı tespit edilen 2 kişiyi Demirtaş Mahallesi'nde yakalayarak, gözaltına aldı. Yapılan kimlik sorgulamasında M.D.'nin 'terör örgütü PKK'ya üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay, R.T.'nin ise 'resmi belgede sahtecilik' ve 'yağma' suçlarından 25 yıl hapis cezası olduğu ve arandıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. ve R.T., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yunanistan, Uzunköprü, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 1'i PKK'lı 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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