Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 3'ü tutuklandı.
Güvenlik güçlerince, Enez ilçesi 1. derece askeri yasak bölgede yapılan operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alınan E.Y, A.S, T.T. ve F.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden E.Y, T.T. ve F.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Diğer şüpheli A.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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