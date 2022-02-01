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Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 4 FETÖ şüphelisine tutuklama - Son Dakika

Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 4 FETÖ şüphelisine tutuklama

01.02.2022 15:57
Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 4 FETÖ şüphelisine tutuklama

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken, askeri yasak bölgede yakalanan 4 FETÖ şüphelisi, mahkemece tutuklandı.

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken, askeri yasak bölgede yakalanan 4 FETÖ şüphelisi, mahkemece tutuklandı.

Güvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen E.D., M.T., E.P. ve M.Ö.'yü yakaladı. Yapılan kimlik kontrolünde FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları belirlenen 4 şüpheli, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.


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Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 4 FETÖ şüphelisine tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 4 FETÖ şüphelisine tutuklama - Son Dakika
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