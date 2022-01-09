Güvenlik güçleri, Meriç ilçesinde 1'inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ şüphelileri R.K., İ.B., İ.A.K., B.Ö., B.K. ve L.N.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmaya teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ö. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.K., İ.B., İ.A.K., B.K. ve L.N. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika