Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan Afgan genç doktor olmak istiyor - Son Dakika

Yasa dışı yoldan Avrupa'ya geçmek isterken sınırda yakalanması sonrası koruma altına alınan Afgan Ayed Muhammed Mousa, kendisine sahip çıkılmasıyla Edirne'de devam ettiği lise eğitiminde başarısıyla göz dolduruyor.

Afganistan'dan göç eden bir ailenin çocuğu olarak İran'da dünyaya gelen Ayed Muhammed Mousa (17), ailesiyle daha iyi şartlarda yaşamak için 2017 yılında Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmeye karar verdi. İran'dan yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçmeye çalışan aileden yalnız Mousa ülkeye giriş yaptı. Anne ve babasını doğduğu topraklarda bırakmak zorunda kalan Ayed Muhammed, Edirne'den Yunanistan'a geçmek isterken sınır birlikleri tarafından yakalandı. Avrupa hayalinin sona erdiği Edirne'de Ayed Muhammed için yeni bir sayfa açıldı, yeni umutlar yeşermeye başladı.

Çocuk sitesine yerleştirildi

Refakatsiz Çocuklar Yönergesi uyarınca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edilen Ayed Muhammed, Melahat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesi'ne yerleştirildi. Edirne'deki ilk yılını Türkçe kursuna giderek geçiren Muhammed, ertesi yıl 11. sınıf öğrencisi olarak 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesinde Türkiye'deki eğitim hayatına başladı ve o yıl okul birincisi oldu. Gösterdiği başarıyla çevresine örnek olan Muhammed, bu yıl üniversite sınavını kazanarak tıp eğitimi almak istiyor.

"Şu an Avrupa'ya gitmek gibi bir düşüncesi yok"

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, refakatsiz çocukların haklarının korunması, ihmal ve istismara maruz kalmaması için çalıştıklarını söyledi. Muhammed'in de refakatsiz olarak geldiği Türkiye'de, yurt dışına çıkmaya çalışırken kolluk kuvvetleri tarafından yakalanarak kendilerine teslim edildiğini belirten Özbaş, Muhammed'in başarısı için çalıştıklarını ifade etti.

Geldiğinde tek kelime Türkçe bilmeyen Muhammed Mousa'nın 2 yılda Türkçeyi öğrendiğini ve okul birincisi olarak başarısını açık bir şekilde gösterdiğini belirten Özbaş, "Tek kelime Türkçe bilmeyen oğlumuz şu an matematikte, fizikte, kimyada, biyolojide, tüm derslerinde 85-90'ın altında not almıyor. Biz de kendisiyle gurur duyuyoruz. Sayın Valimiz Ekrem Canalp de kendisine takdirlerini iletti, hediyeler verdi. Muhammed'in şu an Avrupa'ya gitmek gibi bir düşüncesi yok. Burada gördüğü ilgi ve alakadan dolayı bize şükranlarını sunuyor. 'Tıp fakültesini kazanacağım.' diyor." diye konuştu.

Muhammed'in rehber öğretmenliğini yapan Sermin Dağ Tarlacı da 2017 yılında kuruma geldiğinde tanıştığı Muhammed Mousa'nın gittiği kursta Türkçeyi çok kısa sürede öğrendiğini belirtti. İlk yazılı sonuçlarını gördüğünde Muhammed'in ne kadar zeki bir öğrenci olduğunu anladığını ifade eden Tarlacı, "Kuruma çok çabuk uyum sağladı. Yabancı uyruklu arkadaşlarına da yardımcı oldu. Onun sistemli çalışması, derslerine önem vermesi başarısını taçlandırdı. Üniversitede de çok başarılı olacağına inanıyorum." dedi.

"Türk milletine hizmet etmeyi düşünüyorum"

Üniversite sınavına hazırlanan Ayed Muhammed Mousa da daha iyi şartlarda eğitim almak için evinden ve yurdundan ayrıldığını söyledi. Türkiye'ye geldiğinde Türk edebiyatını ve kültürünü öğrenmeye çalıştığını ifade eden Mousa, şunları kaydetti:

"Burada güzel insanlarla tanıştım. Öğretmenlerimiz, müdürlerimiz hatta Vali Bey olmak üzere herkes bana destek veriyor, şimdi Türkiye sayesinde okula gidiyorum. Küçüklüğümden beri doktor olmak istiyorum. Bu sene sınavım var ve inşallah kazanırsam Türk milletine hizmet etmeyi düşünüyorum. Türkiye bana o kadar destek verdi ki artık kendimi Türkiye'ye borçlu hissediyorum. Türkiye benim ikinci vatanım gibi. Şu misafirperver güzel insanlar benim ailem gibi oldular. Herkes başından beri destek veriyor. Ben de bu destekleri kullanarak inşallah hedefime ulaşacağım ve Türkiye'ye hizmet edeceğim."