Son Dakika Haberleri: Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 fetö şüphelisi yakalandı
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Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 fetö şüphelisi yakalandı

1 saat önce

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi, sınır birliği askerlerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 fetö şüphelisi yakalandı, System.String[]

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi, sınır birliği askerlerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Edirne merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi'ndeki 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır birliği askerleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 2 kişiyi, askeri yasak bölgede yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamasında, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan açık dosyaları bulunan İ.M. ve O.Ç. oldukları belirlendi. Şüphelilerin, jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Yunanistan, Karaağaç, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:29 Kaynak: DHA
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