EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı.
Güvenlik güçlerince dün Meriç ilçesi yakınlarındaki 1'inci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrolde, Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri K.Ç., K.B. ve E.Ö. yakalandı. Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, K.B. ve E.Ö. de tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisine tutuklama - Son Dakika