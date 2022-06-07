Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisine tutuklama - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisine tutuklama

07.06.2022 14:15
Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisine tutuklama

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı.

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı.

Güvenlik güçlerince dün Meriç ilçesi yakınlarındaki 1'inci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrolde, Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri K.Ç., K.B. ve E.Ö. yakalandı. Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, K.B. ve E.Ö. de tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Yunanistan, Meriç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisine tutuklama - Son Dakika

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