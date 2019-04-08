Son Dakika Haberleri: Yunanistan'a Kaçmak İsteyen 41 Göçmen Böyle Yakalandı

Yunanistan'a Kaçmak İsteyen 41 Göçmen Böyle Yakalandı

36 dakika önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 41 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 41 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. 3 metrekarelik tekne ile ölümüne kaçış yapan 11'i kadın 7'si çocuk toplam 41 kişinin yakalanma anı kameraya böyle yansıdı. Sabah erken saatlerde bir lastik bot ile Kuşadası Madra Çayı önlerinden Yunanistan istikametine lastik bot ile kaçmaya çalışan bir grubu gören balıkçılar, oldukça tehlikeli olan yolculuğu önlemek için önce ıslıkla kaçakları durdurmaya çalıştı. Göçmenlerin kaçmaya devam etmesi üzerine denizciler kendi botları ile lastik botun önünü çelip durumu Sahil Güvenlik ekiplerine ihbar etti. Kısa sürede olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, zodyak bot ile yakaladıkları kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik gemisine alarak karaya götürdü. Kaçaklardan 24'ünün Kongo, 3'ünün Angola, 3'ünün Brunei, 3'ünün Orta Afrika, 2'sinin Uganda, 2'sinin Somali, 2'sinin Sudan diğer ikisinin ise Eritre ve Gineli olduğu tespit edildi. Kaçaklar işlemlerin ardından yabancılar şubesine teslime edildi.

(İbrahim Kılınç - Zafer Hacısalihoğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:46 Kaynak: İHA

Aydın, Kuşadası, Yunanistan, Güncel
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