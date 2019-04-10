Son Dakika Haberleri: Yunanistan'a Kaçmak İsteyen 5 Fetö Şüphelisi Yakalandı

Yunanistan'a Kaçmak İsteyen 5 Fetö Şüphelisi Yakalandı

1 saat önce

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan 5 FETÖ/PDY şüphelisi ve 1 organizatör yakalanarak, gözaltına alındı.

Yunanistan'a Kaçmak İsteyen 5 Fetö Şüphelisi Yakalandı, System.String[]
EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan 5 FETÖ/PDY şüphelisi ve 1 organizatör yakalanarak, gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma ve Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkoç köyünde durumundan şüphelendikleri aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan 6 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Jandarma komutanlığına götürülen şüphelilerin, sürücü ve organizatör K.S. (38) ile haklarında farklı mahkemelerde 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan açık dosyaları bulunan eski yüzbaşı C.N. (35), fen bilimleri öğretmeni R.N. (33) ile eski astsubaylar Y.Y. (29) ve A.R.D. (25) oldukları belirlendi. A.R.D.'nin ayrıca Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 'firari' olarak arandığı belirlendi. Öte yandan Y.Y. ve A.R.D.'nin yakalandıklarında sahte kimlik ibraz ettikleri, kimliklerinin yapılan parmak izi  karşılaştırması sonucu tespit edildiği bildirildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor. - Edirne
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:12 Kaynak: DHA
Edirne, Jandarma, Yunanistan, Güncel
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