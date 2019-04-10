Yunanistan'a Kaçmak İsteyen 5 Fetö Şüphelisi Yakalandı
1 saat önce
EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan 5 FETÖ/PDY şüphelisi ve 1 organizatör yakalanarak, gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:12 Kaynak: DHA
EDİRNE'nin Uzunköprü
ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta yasa dışı yollarla Yunanistan
'a çıkış hazırlığında olan 5 FETÖ/PDY şüphelisi ve 1 organizatör yakalanarak, gözaltına alındı. Edirne
İl Jandarma
ve Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkoç köyünde durumundan şüphelendikleri aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan 6 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.
Jandarma komutanlığına götürülen şüphelilerin, sürücü ve organizatör K.S. (38) ile haklarında farklı mahkemelerde 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan açık dosyaları bulunan eski yüzbaşı C.N. (35), fen bilimleri öğretmeni R.N. (33) ile eski astsubaylar Y.Y. (29) ve A.R.D. (25) oldukları belirlendi. A.R.D.'nin ayrıca Konya
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ile İzmir
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince 'firari' olarak arandığı belirlendi. Öte yandan Y.Y. ve A.R.D.'nin yakalandıklarında sahte kimlik ibraz ettikleri, kimliklerinin yapılan parmak izi karşılaştırması sonucu tespit edildiği bildirildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor. - Edirne
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