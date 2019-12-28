Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 fetö şüphelisi ile 5 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 fetö şüphelisi ile 5 organizatör tutuklandı

6 saat önce

Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ şüphelisi ile 5 organizatör tutuklandıEdirne'de Yunanistan'a kaçış hazırlığındayken yakalanan FETÖPDY şüphelisi 5 kişi ile bunların kaçışlarını organize eden 2'si Afganistan uyruklu 5 kişi tutuklandı.

Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ şüphelisi ile 5 organizatör tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçış hazırlığındayken yakalanan FETÖPDY şüphelisi 5 kişi ile bunların kaçışlarını organize eden 2'si Afganistan uyruklu 5 kişi tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan gelen şüpheli iki aracı Havsa ilçesi otoyol gişelerinde durdurdu. Polis, araçlarda bulunan toplam 10 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan araştırmada, G.B., A.D., N.C., M.Ş ve R.S.'nin FETÖPDY şüphelisi oldukları ve Yunanistan'a kaçış hazırlığı yaptıkları, diğer şüpheliler, M.E., M.S., Y.G. ile Afganistan uyruklu A.S. ve B.A.'nın da şüphelilerinin kaçışına organizatörlük yaptığı tespit edildi.

Emniyette sorguları tamamlanan 10 şüpheli, Sultanı 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin tümü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 fetö şüphelisi ile 5 organizatör tutuklandı

Afganistan, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:45 Kaynak: DHA
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