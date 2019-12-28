Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ şüphelisi ile 5 organizatör tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ şüphelisi ile 5 organizatör tutuklandı - Son Dakika

Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ şüphelisi ile 5 organizatör tutuklandı

7 saat önce

Edirne'de Yunanistan'a kaçış hazırlığındayken yakalanan FETÖPDY şüphelisi 5 kişi ile bunların kaçışlarını organize eden 2'si Afganistan uyruklu 5 kişi tutuklandı.

Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ şüphelisi ile 5 organizatör tutuklandı, System.String[]

Edirne'de Yunanistan'a kaçış hazırlığındayken yakalanan FETÖPDY şüphelisi 5 kişi ile bunların kaçışlarını organize eden 2'si Afganistan uyruklu 5 kişi tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan gelen şüpheli iki aracı Havsa ilçesi otoyol gişelerinde durdurdu. Polis, araçlarda bulunan toplam 10 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan araştırmada, G.B., A.D., N.C., M.Ş ve R.S.'nin FETÖPDY şüphelisi oldukları ve Yunanistan'a kaçış hazırlığı yaptıkları, diğer şüpheliler, M.E., M.S., Y.G. ile Afganistan uyruklu A.S. ve B.A.'nın da şüphelilerinin kaçışına organizatörlük yaptığı tespit edildi.Emniyette sorguları tamamlanan 10 şüpheli, Sultanı 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin tümü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Afganistan, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı
Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti ABD'de yolcu uçağı otoparka düştü: 5 ölü, 1 ağır yaralı Bakan Kurum, Boğaz'daki gemi kazasını örnek gösterip Kanal İstanbul açıklaması yaptı

Son Dakika Haberleri
23:52 Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Karabük emniyetine ziyaret - Son Dakika
23:50 MUSEVİLER HANUKA BAYRAMI'NI GALATA KULESİ MANZARASINDA KUTLADI - Son Dakika
23:50 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
23:49 MALTEPE'DE KAR YAĞIŞI - Son Dakika
23:48 27 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü hırsızlık girişiminde yakalandı - Son Dakika
23:44 İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı - Son Dakika
23:21 Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 23:53:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ şüphelisi ile 5 organizatör tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]