Yunanistan'a kaçmak isteyen 6 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 6 FETÖ şüphelisi, yakalanıp gözaltına alındı.
Enez ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgesinde kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 kişiyi yakaladı. Jandarma ekiplerine teslim edilen İ.A., M.A., O.Y., E.Y., A.A. ve E.A.'nın FETÖ şüphelisi oldukları belirlendi. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürdüğü belirtildi.
Kaynak: DHA
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