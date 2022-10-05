Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi yakalandı

05.10.2022 12:17
Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelisi U.G. yakalandı.

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelisi U.G. yakalandı.

Güvenlik güçleri, İpsala ilçesinde 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen U.G.'yi yakaladı. Gözaltına alınan U.G.'nin, yapılan kimlik kontrolünde, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dosyasının olduğu belirlendi. Jandarma ekiplerine teslim edilen U.G.'nin sorgusu sürüyor.


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Kaynak: DHA

Yunanistan, İpsala, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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