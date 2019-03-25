Yunanistan'a Kaçmak İsteyen Fetö Şüphelisi 5 Kişi Yakalandı
8 dakika önce
EDİRNE'nin İpsala ilçesinde sınır birliği askerlerince, yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan FETÖ/PDY şüphelisi 5 kişi, 1'inci Derece Askeri Yasak Bölge'de yakalanarak, gözaltına alındı.
EDİRNE'nin İpsala ilçesinde sınır birliği askerlerince, yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan FETÖ/PDY şüphelisi 5 kişi, 1'inci Derece Askeri Yasak Bölge'de yakalanarak, gözaltına alındı.
İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde devriye görevi yapan sınır birliği askerlerince 1'nci Derece Askeri Yasak Bölge'de yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan 5 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin "FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan çeşitli mahkemelerce haklarında soruşturma açılan A.K. (27), N.K. (27), S.K. (25), R.Ç. (32) ve S.D. (27) oldukları belirlendi. İşlemleri tamamlanarak, adliyeye sevk edilen N.K. ve R.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. A.K., S.K. ve S.D.'nin ise jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi. - Edirne
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:55 Kaynak: DHA
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