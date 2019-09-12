Yunanistan'a kaçmak isteyen göçmenler tellerde yakalandı
38 dakika önce
Yunanistan sınırında bulunan telleri aşarak Yunanistan'a geçmeye çalışan bir grup kaçak göçmen askerler tarafından yakalandı.
Yunanistan Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:15 Kaynak: DHA
sınırında bulunan telleri aşarak Yunanistan'a geçmeye çalışan bir grup kaçak göçmen askerler tarafından yakalandı. Edirne
'de yasadışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, sınırda bulunan Karaağaç
Mahallesi'ne geldi. Burada tarlaların bulunduğu kısımdan dikenli tellerin üzerine giysileri ile kapatıp, telleri aşarak karşı tarafa geçmeye çalışan kaçaklar, devriye görevi yürüten askerler tarafından yakalandı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 10 göçmen, soruşturmalarının yürütülmesi için İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.
Masaja giden Tuğba Ekinci'den ilginç çıkış: Erkekler nasıl kadınlardan haz alıyor anlamıyorum Kadın siyasetçinin "çok eşlilik" vaatli seçim afişi büyük tepki çekti Aym'den, evli erkekle ilişki yaşayınca memurluktan atılan kadın için 'ihlal' kararı İki yaşındaki bebek annesinin ölümüne neden oldu