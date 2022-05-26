Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalanan terör şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalanan terör şüphelileri tutuklandı

26.05.2022 17:59
Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalanan terör şüphelileri tutuklandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK ile FETÖ şüphelisi 17 kişiden 14'ü tutuklandı.

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK ile FETÖ şüphelisi 17 kişiden 14'ü tutuklandı.

Hudut Kartalları, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1'inci derece askeri yasak bölgede devriye görevi esnasında düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmak isteyen 15'i FETÖ, 2'si terör örgütü PKK şüphelisi 17 kişiyi yakalayarak gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi savcıdaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen FETÖ şüphelilerinden A.A., K.Y., D.Ö., M.K., Ü.T., K.T., E.N., O.K., S.B., Ö.H., H.S., S.H. ve B.U. ile PKK şüphelisi D.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - EDİRNE

YORUMLAR
500
Hudut Kartalları PKK şüphelisini sınırda yakaladı Hudut Kartalları PKK şüphelisini sınırda yakaladı Yunanistan'a kaçmak isteyen 14 terör şüphelisi tutuklandı Yunanistan'a kaçmak isteyen 14 terör şüphelisi tutuklandı
Kaynak: İHA

Yunanistan, Edirne, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalanan terör şüphelileri tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
17:59 "Üzerimde bomba var" diyerek polislerin üzerine yürümüştü! Vurularak etkisiz hale getirilen adamın kamera görüntüleri ortaya çıktı
17:50 Fenerbahçeli Kim Min-Jae, Güney Kore yolcusu! Askerliğini yapıp geri dönecek
17:35 Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü binasının önünde bağıran canlı bomba vurularak etkisiz hale getirildi
17:19 Pençe- Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral, arkasında bıraktığı video ile yürek parçaladı!
17:19 Peru 7.2 şiddetindeki depremle sarsıldı! Deprem Bolivya, Şili ve Brezilya'da da hissedildi
17:16 Bebeğinin mamasına karınca ilacı döküp zehirlemeye teşebbüs eden babanın intihar girişimine dayıdan tepki: Keşke o ip kopmasaydı!
16:42 Gülşen konserine giden Zuhal Topal kendini tutamadı! Şarkı söylerken karın kaslarına dokundu
16:07 Voleybolcu arkadaşının nişan törenine katılan Ebrar Karakurt'un tarzı gündem oldu
15:45 Kuntz A Milli Takıma çağırmamıştı! Türk asıllı santrfor Deniz Undav, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi
14:18 Shakira, vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 18:15:48. #1.13#
SON DAKİKA: Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalanan terör şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement