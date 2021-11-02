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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1'i eski savcı 4 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1'i eski savcı 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

02.11.2021 13:50
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1'i eski savcı 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan aralarında eski savcının da bulunduğu Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi yakalandı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan aralarında eski savcının da bulunduğu Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, İpsala ilçesine bağlı Karpuzlu beldesi yakınlarında yaptıkları operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışan meslekten ihraç edilen savcı M.K, ihraç komiser D.M, B.B. ve S.Y'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ ile ilişkili oldukları öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Edirne, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1'i eski savcı 4 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1'i eski savcı 4 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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