Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 kişinin sınır birlikleri tarafından yakalandığı belirtilerek, "Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ üyesi olduğu, aralarından birinin de terörist başı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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