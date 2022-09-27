Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 terör şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 terör şüphelisi yakalandı

27.09.2022 15:55
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 terör şüphelisi yakalandı

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK, MKP/HKO şüphelisi 10 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK, MKP/HKO şüphelisi 10 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele faaliyetleri kapsamında son 1 haftada yaptıkları denetimlerde, Yunanistan'a kaçmak isteyen 10 kişiyi sınırda yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden N.A., Ü.T., E.A., Y.G., H.G., N.Y., S.A. ve S.A.'nın FETÖ/PDY; Ö.E.'nin PKK ve E.A.'nın MKP/HKO üyesi olduğu belirlendi. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Yunanistan, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 terör şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 terör şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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