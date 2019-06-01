Son Dakika Haberleri: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 FETÖ şüphelisi yakalandı
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 FETÖ şüphelisi yakalandı

57 dakika önce

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isteyen aralarında meslekten ihraç edilen doktor, öğretmen ve mühendislerin bulunduğu 17 FETÖ şüphelisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 FETÖ şüphelisi yakalandı, System.String[]
BALIKESİR'in  Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isteyen aralarında meslekten ihraç edilen doktor, öğretmen ve mühendislerin bulunduğu 17 FETÖ şüphelisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla 17 FETÖ şüphelisi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken Çıplak Ada açıklarında yakalandı. Şüphelilerin yanında 6 çocuk da bulundu. Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler arasında FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski polisler F.M.D., S.K., Ö.F.T., A.S.T., M.C., arama kaydı bulunan ihraç asteğmen H.D., ihraç edilen üsteğmen Ö.Ö., ihraç edilen öğretmenler A.K., Ş.D., H.B. ile M.D. (aktif öğretmen), ihraç edilen doktor F.B., ihraç edilen sağlık memuru S.G., ihraç edilen katip R.Ö., aranma kaydı bulunan mühendis A.D.,  ihraç edilen memur A.Ö. ve L.D. ile 6 çocuk olduğu belirlenmiştir" denildi.
Polis, şüphelileri yasa dışı yollarla Yunan Adaları'na kaçırmaya çalışan organizatörlerin yakalanması için çalışma başlattı.


- Ayvalıkbalıkesir
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:25 Kaynak: DHA
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