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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

21.02.2022 17:32
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalanarak, gözaltına alındı.

EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalanarak, gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri M.A. ve İ.Ö.'yü yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan istinafta dosya kayıtlarının olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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