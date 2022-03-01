Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

01.03.2022 12:47
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken, askeri yasak bölgede yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken, askeri yasak bölgede yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçleri, Meriç ilçesinde 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri M.B. ve D.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. ve D.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


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Yunanistan'a kaçarken yakalanan iki FETÖ şüphelisi tutuklandı Yunanistan'a kaçarken yakalanan iki FETÖ şüphelisi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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