Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisine tutuklama - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisine tutuklama

21.03.2022 13:45
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisine tutuklama

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 2'si, tutuklandı.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 2'si, tutuklandı.

İpsala'da, 1'inci derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri M.S., A.A., B.A. ve S.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A. ve S.A., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.A. ve M.S. de tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


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Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, İpsala, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisine tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisine tutuklama - Son Dakika
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