Güvenlik güçleri tarafından dün 1'inci derece askeri yasak bölgedeki kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelileri N.K. ve B.K., yakalandı. Jandarma ekiplerine teslim edilen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Yunanistan, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 PKK şüphelisine tutuklama - Son Dakika

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