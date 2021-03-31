Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede 2 şüphelinin Yunanistan'a kaçmaya çalıştığını tespit etti.
Yakalanan B.A ve E.A'nın "PKK terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandıkları öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı - Son Dakika