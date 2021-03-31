Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı

31.03.2021 15:17
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı, System.String[]

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede 2 şüphelinin Yunanistan'a kaçmaya çalıştığını tespit etti.

Yakalanan B.A ve E.A'nın "PKK terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Yunanistan, Edirne, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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