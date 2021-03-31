Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Yakalanan B.A ve E.A'nın "PKK terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandıkları öğrenildi.

Bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede 2 şüphelinin Yunanistan'a kaçmaya çalıştığını tespit etti.

Edirne 'de yasa dışı yollardan Yunanistan 'a kaçmak isteyen 2 terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.

Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı

BTK, Yemeksepeti'ne yapılan siber saldırının yurt dışı kaynaklı IP'lerini tespit etti

Çok benzediği kişiyi öldürüp, aracını satmıştı! Tüyler ürperten cinayetin zanlısına ağırlaştırılmış müebbet istendi

Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek