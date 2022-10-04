FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmak isterken yakayı ele verdi

Edirne Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinin Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğunu belirledi. Şüphelilerin bulunduğu aracı takibe alan polis ekipleri aracı durdurup içinde bulunan İ.A., E.E. ve R.C. ile araç sürücüsü Y.Y.'yi gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Yapılan incelemede şüphelilerden İ.A.'nın FETÖ'den aranma kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından İ.A., E.E. ve R.C. adliyeye sevk edildi. Araç sürücüsü Y.Y., hakkında da 'göçmen kaçakçılığı' suçundan işlem başlatıldı.