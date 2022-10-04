YUNANİSTAN'A KAÇMAYA ÇALIŞAN 3 FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 FETÖ şüphelisi yakalandı. Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada, FETÖ şüphelilerinin Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğunu belirledi. Şüphelilerin bulunduğu aracı takibe alan polis, durdurup içinde bulunan İ.A., E.E. ve R.C. ile araç sürücüsü Y.Y.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede şüphelilerden İ.A.'nın FETÖ'den aranma kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından İ.A., E.E. ve R.C. adliyeye sevk edildi. Araç sürücüsü Y.Y., hakkında da 'göçmen kaçakçılığı' suçundan işlem başlatıldı. (DHA)