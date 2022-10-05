Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisine tutuklama

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi ile birlikte araç sürücüsü tutuklandı.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada, FETÖ şüphelilerinin Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğunu belirledi. Şüphelilerin bulunduğu aracı takibe alarak durduran polis, İsmail Atalay ile E.E. ve R.C. ile sürücü Y.Y.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede şüphelilerden Atalay'ın, İzmir'in Tire ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeyken şube müdürlüğünden KHK ile ihraç edildiği ve örgütün sözde bölge sorumlusu olduğu, hakkında mahkemece yakalama kararı bulunduğu; E.E. ile R.C.'nin de örgüt üyesi olduğu tespit edildi. Sürücü Y.Y. hakkında da 'göçmen kaçakçılığı' suçundan işlem başlatıldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 FETÖ şüphelisi ile sürücü Y.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.