Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı - Son Dakika

Araştırmada bu kişilerin FETÖ şüphelisi oldukları tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Enez ilçesi 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan E.Y, A.S, T.T ve F.T'yi gözaltına aldı.

Edirne 'de güvenlik güçleri, Yunanistan 'a kaçmaya çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisini sınırda yakaladı.

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