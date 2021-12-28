Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi, yat kaptanı ve mürettebat tutuklandı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ/PDY üyesi 4 şüpheli ile yat kaptanı ve mürettebat cezaevine gönderildi.

Dün Kadırga Burnu açıklarındaki yelkenli yatta yakalanan şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan, FETÖ üyesi oldukları belirtilen H.K. S.Y, E.A. ve S.Ç. ile gezi gemisi kaptanı Ü.A. ve mürettebat S.K, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ş.A. ve M.Ç, ev hapsi cezası aldı.

FETÖ/PDY şüphelilerinin yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı bilgisine üzerine dün Kadırga Burnu açıklarındaki yelkenli yat, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince durdurulmuş, kaptan Ü.A. ve mürettebat S.K. dışında seyir izin belgesinde isimleri belirtilmeyen H.K, Ş.A, M.Ç, S.Y, E.A. ve S.Ç. gözaltına alınmıştı.

Teknede ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 39 bin 429 avro, 53 dolar, 3 flaş bellek, not defteri ile 10 cep telefonu ele geçirilmişti.

Eski öğretmen, asker ve sağlık memuru zanlılardan 4'ünün, FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle daha önce meslekten ihraç edildikleri öğrenilmişti.