Yunanistan
'a kaçmaya çalışan 43 Afgan fırtınada Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı
BALIKESİR - Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinden şişme bot ile Yunanistan'a kaçmaya çalışan 43 Afgan düzensiz göçmen, fırtınada dev dalgaların arasından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, saat 05.00 sularında Ayvalık ilçesi Maden
Adası kuzeyinde İzmir
bölgesine ait TCSG-4 botu tarafından lastik bot içerisinde Yunanistan'ın Midilli Adası
'na geçmeye çalışan 43 Afganistan
uyruklu düzensiz göçmen, ağır hava ve deniz şartlarında can pazarı yaşarken, sahil güvenlik tarafından kurtarıldı. Yapılan çalışmaya ağır hava ve deniz şartları sebebiyle bölgeye Ayvalık, Burhaniye
ve Küçükkuyu
'dan ilave sahil güvenlik botu ve sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. 1 çocuk hipotermi şüphesiyle Ayvalık Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin tahkikat işlemlerine SG Kuzey Ege
Grup Komutanlığında devam ediyor. Kurtarılan göçmenlere yiyecek paketleri, battaniye ve içecek dağıtılarak, göçmenlerin insani ihtiyaçları da sahil güvenlik ekipleri tarafından karşılanıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı
verilerine göre Ege Denizi
'nden 1 Ocak tarihinden itibaren 14 olayda 582 düzensiz göçmen yakalanırken, bir kişi de bu olaylarda hayatını kaybetti.