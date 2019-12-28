Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

6 saat önce

Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı, System.String[]

Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı. FETÖ şüphelilerinin kaçışında organizatörlük yaptığı tespit edilen 2'si Afganistan uyruklu toplam 5 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Havsa ilçesi otoyol gişeler mevkiinde, M.E. ve M.S. isimli şüphelilerin idaresindeki iki araç durduruldu. Yapılan kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri A.D., R.S., N.C., G.B. ve M.Ş. ile bu şahıslara organizatörlük yaptığı tespit edilen M.E., M.S., Y.G. ile Afgan uyruklu A.S. ve B.A. yakalandı.


Tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 5 zanlı da, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. - EDİRNE

Yunanistan, Afganistan, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:55 Kaynak: İHA
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