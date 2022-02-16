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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

16.02.2022 11:41
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE'nin Meriç ve İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ şüphelisi, güvenlik güçlerince yakalandı.

EDİRNE'nin Meriç ve İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ şüphelisi, güvenlik güçlerince yakalandı.

Güvenlik güçleri, Meriç'te 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan O.Ö. ve Y.A.'yı yakaladı. FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen şüpheliler, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.İpsala ilçesinde de önceki gün 1'inci derece askeri yasak bölgede, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ şüphelileri Ş.B., S.Z. ve E.Z. tespit edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.Z., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, E.Z. ve Ş.B. ise tutuklandı.


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Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, İpsala, Meriç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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