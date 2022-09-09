Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

09.09.2022 12:22
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE'de, polisin durdurduğu otomobilde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı.

EDİRNE'de, polisin durdurduğu otomobilde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelilerinin bulunduğu otomobili Uzunköprü ilçesinde durdurdu. Araçta 'FETÖ/PDY üyeliği'nden dosyaları bulunan S.Ç., V.Ç., S.Ö., H.B. ve E.E. yakalandı. Otomobil sürücüsü O.G. de 'göçmen kaçakçılığı yapmak' suçundan gözaltına alındı.


YORUMLAR
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Ermenistan'dan Yunanistan'ın aksine Türkiye hamlesi: İlişkileri düzeltmek istiyoruz Ermenistan'dan Yunanistan'ın aksine Türkiye hamlesi: İlişkileri düzeltmek istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yunanistan NATO'da bizi sürekli şikayet ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yunanistan NATO'da bizi sürekli şikayet ediyor.
Kaynak: DHA

Münir Karaloğlu, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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