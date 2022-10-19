Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti. Denetimlerde Yunanistan'a kaçma hazırlığında oldukları belirlenen Z.C, S.E, M.B, S.E ve G.B yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyalarının olduğu tespit edildi.
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