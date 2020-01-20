Son Dakika › Güncel › Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ ve PKK şüphelisi yakalandı - Son Dakika
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ ve PKK şüphelisi yakalandı
6 saat önce
EDİRNE'de şüphe üzerine durdurulan araç içinde Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan 5 FETÖ/PDY ve PKK şüphelisi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:44 Kaynak: DHA
EDİRNE'de şüphe üzerine durdurulan araç içinde Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan 5 FETÖ/PDY ve PKK şüphelisi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ihbar üzerine Gazimihal Camii yakınlarında bir aracı durdurdu. R.H. isimli şahsın kullandığı araçta kimlik kontrolü yapan ekipler, Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu tespit edilen FETÖ/PDY ve PKK şüphelileri A.G., Y.G., M.K. ve V.K.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerden M.K.'nın terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan kaydının, Y.G. ve V.K.'nin de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan açık dosyalarının bulunduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika Erdoğan komşu ülkeye ateş püskürdü: Bizi tahrik etmek için yaptı 10 gündür kayıp durumda olan genç kız, emniyet binasının önüne bırakıldı Berlin Zirvesi'ne davet edilmeyen Yunanistan'dan ırkçı manşet! Kongo'yu hedef aldılar Eski Yunan bakan, Miçotakis'i eleştirdi: Erdoğan'ın elini güçlendirdi