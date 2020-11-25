Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 şüpheli yakalandı

25.11.2020 09:09
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 şüpheli yakalandı, System.String[]

Edirne'de, aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinin de olduğu 5 kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Edirne'de, aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinin de olduğu 5 kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Güvenlik güçleri, Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde Yunanistan'a kaçma girişimindeki 5 şüpheliyi tespit etti.

FETÖ'ye üye olmak, örgüte bilerek, isteyerek yardım etme suçlarından hakkında arama kaydı bulunan S.T, öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen N.S, resmi belgede sahtecilik suçundan aranan G.A. ile asker kaçağı durumundaki T.B. ve B.Ç. gözaltına alındı.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Güvenlik güçleri, Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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